L'IA de Google bientôt sur l'iPhone ?

Gemini bientôt sur l'iPhone

Apple est en discussion avec Google sur l'utilisation du modèle d'intelligence artificielle générative du géant de la recherche, appelé Gemini pour le prochain iPhone, alors que l'entreprise fait la course pour adopter une technologie qui a bouleversé l'industrie technologique.



Les pourparlers sont préliminaires et la portée exacte d'un accord potentiel n'a pas été définie, ont déclaré trois personnes ayant connaissance des discussions. Apple a également eu des discussions avec d'autres sociétés d'IA, a déclaré l'une de ces personnes, alors qu'elle cherche à utiliser la puissance d'un grand modèle de langage capable d'analyser des quantités importantes de données et de générer du texte par lui-même.

Les mystérieux projets IA d'Apple !

D'aprèsEn effet, Google ne réserve pas son IA à ses propres produits, mais le propose également pour alimenter les fonctionnalités de ses applications et services.Selon Mark Gurman, il y aurait des négociations actives pour permettre à Cupertino d'utiliser Gemini -l'ensemble de modèles d'IA générative de Google- afin d'alimenter certaines nouvelles fonctionnalités à venir sur le système du smartphone à la pomme.Depuis un certain temps,. Mais l'annonce de ce partenariat voudrait aussi dire que la firme renonce pour le moment à dévoiler une IA maison. Plusieurs explications pourraient être avancées :, une volonté de rester dans la course de l'IA (pour ne pas perdre d'utilisateurs face à la concurrence, notamment Samsung qui a signé avec Google pour son Galaxy S24).Certains pourraient y voir(Tim Cook ?) à ajouter aux déboires de l'Apple Car. D'autres pourraient y voir. En effet ce dernier a été le moteur par défaut de l'iPhone depuis le départ, mais, avec le DMA, ce contrat perd de sa valeur pour les deux partenaires. Cupertino étant contrainte de proposer d'autres solutions par défaut dans iOS 17.4, Google pourrait revoir à la baisse la commission qu'elle lui verse.