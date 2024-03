iPhone 16 : des bords d'écrans encore plus fins ?

Des bords d'écrans encore plus fins pour les iPhone 16 ?

Si les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max s'adjugent les bords d'écran les plus fins de l'industrie des smartphones, il semblerait qu'il soit encore possible de grappiller un peu d'espace afin de ses rapprocher encore un peu plus du format, le Graal évoqué à plusieurs reprises par Jony Ive. Si le designer historique d'Apple ne travaille plus à Cupertino (ce qui n'est peut-être pas un mal tant la finesse et le design primaient sur les capacités des machines, mais cela reste un avis personnel),(ou BRS).Cette technique de production BRS permettrait de réduire les bordures grâce à des connecteurs et câbles reliant l'écran à la carte mère encore plus compacts. Selon les sources des journalistes coréens de SisaJournal provenant des chaînes d'approvisionnement,, ce qui permettrait à la firme de la mettre à profit sur les iPhone 16 (cela aurait été tenté auparavant sur les générations précédentes mais avec une chauffe trop importante pour envisager une mise en production).Autre point intéressant, alors qu'elles étaient réservées aux iPhone 15 pro et Pro Max,permettant d'en profiter dès l'entrée de gamme. Pour rappel et selon de nombreuses rumeurs , les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max disposeraient également cette année d'écran plus grands, passant de 6,1 et 6,7 pouces à 6,3 et 6,9 pouces, de quoi satisfaire les aficionados des grands smartphones (j'en connais un dont le prénom commence par D).