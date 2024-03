Apple va-t-elle sortir une nouvelle couleur d’iPhone 15 pour ce printemps ?

Un iPhone 15 Pro Rose titane ?

Pas d'iPhone de printemps ?

soeur Anne, ma soeur Anne ne vois-tu rien venir ?

Quelle couleur ?

Concept

En effet, début mars ces dernières années, jaune canari en 2023 avec l'iPhone 14 et 14 Plus, vert et vert alpin en 2022 avec l'iPhone 13 et 13 pro , mauve en 2021 pour l'iPhone 12 et 12 mini.Nous voici déjà fin mars,si la firme a sorti des bracelets et des étuis, il n'y a toujours pas de nouvelles du côté de l'iPhone 15. Se pourrait-il qu'Apple fasse l'impasse sur cette occasion de relancer un peu les ventes de l'iPhone, comme elle le fait depuis trois ans ?: pas d'iPad en 2023, des Mac passant d'une puce M1 à M3, la fin des challenges historiques sur l'Apple Watch (et le nouvel an chinois ou la journée des femmes ?). On n'évoque même pas les projets abandonnés sur le bord de la route...Mais certaines rumeurs évoquent la date du 26 mars (aujourd'hui donc) pour une éventuelle sortie produits... Pourrait-on avoir une petite surprise aujourd'hui ?Si on regarde de plus près les couleurs des accessoires et qu'on les compare à celles des iPhone, le choix reste peu évident.Unrendrait vraiment bien pour l'iPhone 15 (il trancherait certes avec le reste de la gamme) ? Ou un orange très clair ? Le jaune serait très joli mais sans doute trop 2023 !Ou alors une couleur qui manque à l'appel cette année :Un? Ou un vrai doré (il y a des fans à la rédac' mais on ne dira pas qui...).