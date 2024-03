Une version revue et simplifiée de ClearVPN chez MacPaw

Une refonte de ClearVPN

Chez MacPaw, notre mission est d'aider les machines à mieux servir les humains grâce à un logiciel puissant mais convivial. Avec cette refonte, ClearVPN illustre cette vision en offrant une expérience en ligne privée et sécurisée via un application magnifiquement conçue qui fonctionne de manière transparente sur tous les appareils.



ClearVPN est conçu pour être une solution VPN moderne qui étend et protège l'expérience en ligne de chaque utilisateur grâce à un design élégant et simple. Notre objectif est d'unifier la suite de produits MacPaw sous une esthétique cohérente et conviviale qui met la confidentialité et l'accès à portée de main.

Un service simplifié et multiplateforme

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, ClearVPN a fourni une version premium gratuite à tous les Ukrainiens du monde entier et dans les territoires occupés par la Russie, garantissant ainsi leur accès sécurisé à des sources d’informations fiables. Fondée à Kiev, MacPaw comprend l'importance de la confidentialité numérique dans le contexte de guerre en cours. L'expertise de l'entreprise en matière de protection de la vie privée en ligne s'est avérée vitale pendant cette période.

Comme son nom l'indique,. Cela permet de sécuriser votre connexion, mais également de domicilier un temps votre adresse IP dans un pays (ClearVPN prend en charge plus de 45 contrées) afin de contourner la censure et/ou les restrictions. Cela peut par exemple être utile pour continuer de regarder vos programmes français lorsque vous êtes à l'étranger, profiter des catalogues de services de streaming proposés uniquement dans certains pays, ou encore pour avoir accès à des contenus gratuits (Formule 1, MotoGP) ou des tarifs réduits . Selon Oleksandr Kosovan, PDG et fondateur de MacPaw :Pour cette nouvelle version,. A l'image des autres produits de l'éditeur, comme CleanMyMac , il suffit d'une interaction pour lancer le VPN, tout en conservant toutes les options nécessaires, et en ajoutant à cela des widgets iOS et macOS, la prise en charge des raccourcis Siri et un bloqueur de publicités pour Chrome. ClearVPN vous proposera automatiquement le serveur le plus adapté (vitesse de transfert à l'instant T, charge du serveur), ou une sélection en fonction des usages (par exemple pour profiter de divers services de streaming).. MacPaw propose une période d'essai gratuite avant de passer à l'abonnement facturé 6 euros par mois, 15 euros pour 3 mois, 25 euros pour 6 mois, ou 44,99 euros pour un an. Une offre premium à partir de 9,99 euros par mois ou 54,99 euros par an permet de connecter jusqu'à 6 appareils avec un seul compte, et de profiter d'un blocage avancé des publicités sur Chrome.. Le programme nécessite 81,8 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone sous iOS 14.0 minimum.