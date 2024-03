Rationner internet à 3 Go par semaine et par personne ! Risible ou réaliste ?

3 Go par semaine !!

Libérons-nous des écrans, rationnons internet !

concrètement aux moyens de rationner internet, par exemple en accordant un nombre limité de gigas à utiliser quotidiennement …/… Si nous savons que nous n'avons que trois gigas à utiliser sur une semaine, nous n'allons sans doute pas les passer à mettre des commentaires haineux ou fabriquer des fakes. Peut-être cesserons-nous de considérer comme «normal» de passer plusieurs heures sur des sites pornographiques à regarder des vidéos en ultra HD

méfaits de la pornographie en ligne

mesure progressiste

« Si nous savons que nous n'avons que trois gigas à utiliser sur une semaine, nous n'allons sans doute pas les passer à mettre des commentaires haineux ou fabriquer des fakes »

Rationner internet, est-ce vraiment réaliste ?

, qui occupe les sociétés tech -Apple en tête- comme les autorités nationales. Certains parlent même de nécessité écologique. Dans les colonnes du, Najat Vallaud-Belkacem se lance dans, au titre ambigu deEt pour cela, elle souhaiterait. Elle donne même une donnée précise :Aussi, elle propose de réfléchirPour se justifier, elle dénonce donc, comme la toxicité des réseaux sociaux, avec les dérives comme le harcèlement, lesnotamment chez les jeunes ou encore les deep fakes. Elle estime qu'il s'agit d'uneface à la pollution numérique, tout en avouant regarder ses messages avant de se coucher !Forcément,. Et déjà de nombreuses personnalités -dont Xavier Niel- montent au créneau pour dénoncer une suggestion irréalisable (d'autres mots ont fusé...).Selon l'Arcep,et ce, uniquement depuis leur téléphone mobile. D'après le dernier rapport de la Fédération française des télécoms (décembre 2023), un foyer consomme en moyenne. Ces deux chiffres devraient aller en augmentant, pour frôler les 90 Go pour le mobile et plus de 1000 Go pour le fixe d'ici 2030....Sans nier certains phénomènes ou leur gravité,, voire impossible à mettre en œuvre : tout le monde n'explose pas son forfait sur les réseaux sociaux et/ou à regarder des films X. C'est oublier le travail, les études, les loisirs, l'information, la lecture, les liens avec les proches ou les communications ? Aujourd'hui, que pourrait-on vraiment faire avec 3Go par semaine et par personne ?