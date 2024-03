L'étui clavier Clicks va transformer votre iPhone 15 Pro en BlackBerry !

Ciel un clavier !

Un summer body en berne

Bien conscient du form factor de son produit, le fabriquant avait même fait référence à la keynote de 2007 lors du lancement. Il avançait alors que les touches offrent beaucoup de commodité, de réconfort et même de plaisir. P! Et on pourrait le voir arriver en nos contrées plus rapidement que prévu.Sur Threads, Parker Ortolani (bien connu pour ses nombreux concepts des systèmes de Cupertino) indique avoir reçu un mail de la société Clicks indiquantSur le site du fabricant, les modèles pour l’ iPhone 15 Pro Max et iPhone 14 Pro Max sont indiqué disponibles respectivement pour le 30 avril et au mois de mai. Du côté de l’ iPhone 14 Pro , le seul à avoir été expédié pour l’instant, il est juste indiqué une. Mais plus aucune commande n’est possible, tous les modèles étant apparemment sold out !Bien évidemment, les iPhone vont prendre cher au niveau du Summer body avec cet accessoire.. Clicks propose même d’utiliser des raccourcis clavier iOS (comme CMD + Espace pour ouvrir Spotlight) et la saisie vocale en appuyant sur un bouton.En complément on noterapour tapoter dans la nuit noire et une compatibilité avec la charge sans fil, mais pas avec MagSafe (l’étui devant sans nul doute être bien trop épais).Enfin, parmi les incompatibilités connues,-les éclaboussures pourraient endommager le clavier. Lesne sont également pas pris en charge.Le site du fabricant indique toujours que de nouveaux modèles devraient faire leur apparition et devraient pas tarder à être pris en charge.(pour les iPhone 14) à 159 dollars (pour les iPhone 15). Apparemment, aux deux coloris, un jaune BumbleBee et un gris London Sky, s'ajouterait une version bleu marine.