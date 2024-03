Pas de pitié pour les leakers chez Apple !

un exemple à (ne pas) faire

Il n'est de secret pour personne que, en provenance de ses rangs, et, avec un peu moins de succès, chez ceux de ses fournisseurs. Ainsi, ce mois-ci, elle poursuivait un ancien employé, Andrew Aude, devant un tribunal californien, pour avoir fait fuiter des informations confidentielles à la presse. Pour cela, e, qui les lie et entend aussi bien demander réparation que montrer l'exemple à ne pas suivre.Embauché en 2016 juste après ses études, le monsieur en question était ingénieur software et avait participé à l'optimisation des performances des batteries, et il était au courantLoin d'avoir commis une ou deux indiscrétions à la machine à café,sur plus d'une demi-douzaine de produits (y compris l'application Journal et le casque Vision Pro), projets en cours de développement, mais aussi des stratégies ou données sensibles (comme le nombre d'employés)...C'est d'ailleurs, quand en avril 2023, une liste de fonctionnalités finalisées est communiquée à Aaron Tilley dulors d'un appel téléphonique. Le même mois, le journaliste publie un article intituléEn utilisant l'application Signal, Andrew Aude aurait envoyéau même journaliste, qu'il nommedans sa liste de contact, mais aussià une autre sur le site Web, n'hésitant pas à la rencontrer en personne.Mais forcémentet Apple licencie son salarié pour son inconduite présumée en décembre. Dans une interview de novembre 2023, Apple précise qu'Aude a nié divulguer des informations confidentielles à qui que ce soit. Elle souligne qu'il aurait suppriméde son iPhone de travail, y compris l'application Signal.Alors(peut-être que ce dernier a cédé sous la pression et fourni des codes ou bien qu’Apple a pu accéder à certaines infos par d’autres moyens). A priori l’ex salarié ne s’est pas trop montré coopératif et n'aurait reconnu que certaines de ses divulgations, notamment celles dont Cupertino a récupéré la preuve...