La caméra thermique TopDon pour iPhone en grosse promo ce week-end !

Une caméra sur le port Lightning/USB

Bonne sensibilité et plage de test

Moins de 300€

Elle possède un, des valeurs très correctes pour un appareil portable et peu gourmand en énergie.Une application TopInfrared est nécessaire pour afficher l'image thermique. Elle propose deux modes :, plus dynamique, même si la résolution est assez faible. Il est surtout utile quand la température change régulièrement (fluide, flux d'air, moteur...).Le constructeur certifie une, ce qui reste vraiment exceptionnel à ce prix. Même s'il ne faut pas l'utiliser pour prendre la température corporelle, on peut tout de même imaginer qu'il s'agit quand-même d'un bon indicateur sur l'état de santé, avant de consulter un médecin. Il n'y a pas de danger particulier sur l'homme, la captation des rayons infra-rouge étant totalement inoffensif., ce qui permet d'avoir un bon visuel sur les zones chaudes et froide. Le point le plus chaud est automatiquement défini tandis que le pointage manuel la température désirée au centre de l'écran.son tarif descend même ponctuellement autour de 250€ comme c'est le cas aujourd'hui. Cela peut sembler cher, mais ce n'est rien comparé au prix d'une caméra thermique autonome dont le prix oscille entre 500 et 800€.Si à première vue, ce genre de dispositif se, cela reste un outil vraiment pratique pour la maison : contrôle de l'isolation, chaudière, tableau électrique, chauffage au sol, voiture, appareils électriques en tout genre... Cela permet souvent de gagner du temps et d'identifier les problèmes avant qu'ils ne surviennent pour de bon.