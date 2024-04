iPhone 16 : plus brillant, plus grand, avec plein de boutons !

Un nouveau procédé pour l'iPhone Pro

les ions métalliques ultra-fins diffusent la couleur dans le verre, avec une formulation spécifique à chaque couleur. Le verre est ensuite poli à l’aide de particules nanocristallines et gravé pour obtenir un fini mat texturé

De nouvelles photos en balade sur le net

Même s'il ne devrait pas y avoir de gros changements de design pour le prochain iPhone 16 Pro, on apprenait que celui-ci devrait conserver sa finition en titane. Mais cette dernière pourrait avoir un aspect un peu plus lisse et encore plus brillant (la version actuelle est assez dépolie) et mêmeAprès le leaker, c'est au tour de(via un post sur Weibo) de revenir sur ce procédé de traitement amélioré du verre et des couleurs. La face arrière de l'iPhone 16 Pro devrait bénéficier d'un, reprenant à son compte ce que l'on connait déjà pour l'iPhone 15.Pour cette édition 2024 de la gamme Pro,. Le rendu devrait donc être différent, légèrement plus poli. En revanche, il faudra attendre de savoir si les traces de doigts seront plus ou moins visibles.Pour l'iPhone 15, la firme a déjà opté pour un dos en verre teinté dans la masse, avec, déjà,. Apple précise en effet queComme chaque année, de nombreuses photos des moules destinés aux sous-traitants circulent sur le net. S'ils ne dévoilent rien sur les couleurs ou les maitres, ils montrent toutefoisAinsi sur le dernier post de Sonny Dickson, on remarque lasur les quatre modèles d'iPhone 16 (actuellement, il n'est disponible que sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max). Vient s'ajouter un nouveau-situé sur le côté droit des téléphones, au même endroit que l'antenne mmWave 5G aux États-Unis en ce moment. Celui devrait être mécanique, et prendre en charge les gestes de zoom avant et arrière.Enfin, pas de surprise côté taille :que l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus, avec des écrans respectivement de 6,3 pouces (au lieu de 6,1 pouces) et 6,9 pouces (au lieu de 6,7 pouces). Le module de l'appareil photo est bien parti pour une disposition à la veticale, adoptant un l