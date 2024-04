iPhone 16 : quelles sont les nouvelles couleurs pressenties ?

Un petit arc en ciel pastel ?

Une nouvelle finition pour les Pro

yeux1122

Le Rose viendrait prendre la place du Bleu !

avec ce leaker encore méconnu -Fixed focus digital- sévissant sur Weibo. On verra bien à la rentrée si ses sources sont dignes d'intérêt ou pas.(on ne sait pas si l'iPhone 16 est puni...), soit deux de plus que les modèles actuels. Cela nous donne donc : noir, bleu, vert, rose, jaune mais également blanc et violet. Tout cela parait vraiment bien sobre et on aimerait bien retrouver quelques couleurs plus pêchues ou moins utilisées. Un orange par exemple ?Aux dernières rumeurs, on pense qu'il n'y aura pas de gros changements de design pour l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max. Ces derniers devraient conserver la robe en titane mais bénéficier d'une finition légèrement différente.d'après le leakerIl s'agiraitIl serait être plus résistant aux rayures !Un autre leaker -ShrimpApplePro sur X (Twitter)- qui évoquait une nouvelle couleur, le Titane Bleu céderait sa place au profit d'une. Les trois autres coloris resteraient au catalogue mais seraient(un peu comme chaque année où le blanc est plus ou moins blanc et le noir plus ou moins sombre).