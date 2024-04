Comment déclarer ses impôts 2024 sur son iPhone via l'app Impots.gouv

Déclarer ses impôts depuis une app mobile !

Comme chaque année, les contribuables ont accès à, qu'on pourra compléter ou modifier. En fonction de son lieu de résidence fiscale, la deadline pour valider cette dernière sera entre fin mai à début juin.Cette nouvelle fonctionnalité est toutefois limitéeConcrètement,. On peut par exemple enlever ou ajouter des personnes à charge ou encore modifier les montants préremplis de certains revenus (salaires, pensions, rentes…) et charges (pensions alimentaires, cotisations syndicales, frais de garde des enfants, dons…). En revanche,En pratique, dans l'application mobile, il suffira de cliquer surdepuis la page d'accueil.: une page pour la situation du contribuable (adresse, enfants à charge...), une deuxième pour modifier ou ajouter certains revenus (traitements, salaires, pensions, rentes, revenus de capitaux mobiliers) une troisième pour les charges (pensions alimentaires, cotisations syndicales, étude et frais de garde d'enfants, dons, aide aux personnes, etc.). On trouvera le récapitulatif à la dernière, pour vérifier les éléments et apposer sa signature électronique (ou enregistrer sa déclaration et y revenir plus tard).Parmi les autres modifications,. En effet, les gains réalisés par les particuliers -qui possèdent des cryptomonnaies- relèvent d'une fiscalité spécifique. Jusqu'ici, les plus-values étaient soumises au prélèvement forfaitaire unique () si le montant total des ventes était supérieur à 305 euros. Elles étaient alors imposéesPour cette année (soit les revenus perçus en 2023),Mais, l'usager pourra renoncer au taux forfaitaire de 12,8% et opter pour l'application du barème progressif de l'impôt, si ce mode de calcul est plus avantageux dans sa situation.