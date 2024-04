Le plus petit chargeur MagSafe 2-en-1 au monde est disponible sur l'Apple Store !

Chargeur Twelve South Butterfly MagSafe 2-en-1

le chargeur 2-en-1 MagSafe USB‑C le plus petit au monde.

une taille similaire à celle d’un boîtier d’AirPods Pro

Le chargeur 2-en-1 MagSafe USB‑C le plus petit au monde

Une alternative 3-en-1 et Qi2 chez Anker

Le chargeur MagSafe 2-en-1 de l'accessoiriste américain Twelve South est adoubé par Cupertino et désormais commercialisé sur l'Apple Store.Le Twelve South Buttefly est composé de deux coques en aluminium reliées par une bande de tissu, qui une fois refermée grâce à un système magnétique affiche(6,5 de diamètre pour 2,3cm d'épaisseur).D'un côté vous trouverez(à partir de l'Apple Watch Series 7). Il sera également envisageable de recharger les AirPods compatibles MagSafe ( AirPods 3 et AirPods Pro ) sur ce galet, et de passer sur les deux tapis de charge des appareils compatibles avec la charge sans fil.Autre intérêt,, et donc d'un pratique réveil de voyage. Le galet de charge pour Apple Watch est quant à lui articulé permettant également de placer la montre en mode Table de nuit.Enfin,avec une housse de transport, un câble USB-C vers USB-C, ainsi qu'. Bref, tout le nécessaire pour pouvoir partir l'esprit tranquille et en prenant le moins de place possible dans le sac., le modèle Qi2 d'Anker vous offrira également la charge sans fil à 15W, la charge rapide de 'lApple Watch, un emplacement pour des AirPods, ainsi qu'un adaptateur secteur 40W et un câble USB-C vers USB-C,