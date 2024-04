Des pièces d’occasion dans l’iPhone ! Une révolution chez Apple ?

des pièces d'occasion dans les iPhone

Chez Apple, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles manière de proposer la meilleure expérience utilisateur possible à nos clients tout en réduisant l'impact que nous avons sur la planète, et un élément clé de cela signifie concevoir des produits qui durent .



Au cours des deux dernières années, les équipes d'Apple ont innové dans la conception et la fabrication de produits pour soutenir les réparations avec des pièces Apple usagées qui ne compromettront pas la sécurité, la sécurité ou la confidentialité des utilisateurs. Avec cette dernière extension de notre programme de réparation, nous sommes ravis d'ajouter encore plus de choix et de commodité pour nos clients, tout en aidant à prolonger la durée de vie de nos produits et de leurs pièces .

Pas de sécurité d'occasion !

connotation négative

je pense que cela a amené les gens à croire que nous bloquons d'une manière ou d'une autre les pièces tierces de fonctionner, ce que nous ne faisons pas

nous devons savoir quel composant se trouve dans l'appareil, pour plusieurs raisons. Premièrement, nous devons authentifier qu'il s'agit d'un véritable appareil biométrique Apple et qu'il n'a pas été usurpé ou quelque chose comme ça. Deuxièmement, il y a la question de l'étalonnage

Image créée avec Copilot

la réalité est que la réparation est un moyen d'atteindre une fin. L'objectif est de construire des produits qui durent, et si vous vous concentrez trop sur [rendre chaque pièce réparable], vous finissez par créer des conséquences involontaires qui sont pires pour le consommateur et pires pour la planète

un excellent moyen pour les gens d'utiliser l'iPhone à un prix moins élevé

soutient fondamentalement

En effet, la firme californienne va permettre à ses clients et son réseau agréé d'utiliser. La mesure sera applicable dès cet automne, à commencer par. Elle précise d'ailleurs que ces éléments de seconde main bénéficieront de, exactement au même titre que les neuves d'origine.Dans le communiqué, John Ternus -- soulignait, sur lequel il n'a pas manqué de revenir dans une seconde interview.En effet, le SVP est venu, notamment lade la pièce d'occasion -perçue comme moins performante ou plus fragile.John Ternus insiste :À titre d'exemple, il cite le cas de Touch ID et Face ID, des éléments essentiels de l'iPhone, qui sont utilisés au quotidien dans une vie numérique : ouvrir un téléphone, accéder à toutes les données, valider un paiement, autoriser un ordre en bourse, etc.Il conclut sur une note verte, précisant queAvec des. Cependant, il ajoute qu'il est important pour les consommateurs de savoir si cet appareil a été réparé, ainsi que ce qui a été utilisé dans la réparation.En effet, pendant de nombreuses années, la firme n’asur le sujet, privilégiant à outrance ses propres services, allant jusqu’à bloquer certaines fonctions (comme le suivi de la batterie quand cette dernière n’est pas changée par un réparateur agréé). Aussi, il a beau dire que Cupertinole droit des utilisateurs d'utiliser des pièces tierces pour les réparations tout en adoptant une certaine transparence, on attend toujours de pouvoir effectuer certaines réparations sommaires -comme le changement de batterie- s