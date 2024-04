Apple arrivera-t-elle à satisfaire les fans de cuir ?

FineWoven

Apple n'aime pas le cuir !

Les bords se décollent, le tissu est rayé comme un vieux CD, et il brunit comme une banane pourrie

MalheureusementEn effet, de nombreux utilisateurs ont fait part de leur mécontentement dès le premier jour et plus encore au bout de quelques mois.Beaucoup soulignaient une moindre qualité de ces nouveaux accessoires affichant de. Les modèles de présentation -tripotés par de nombreuses mains- s'affichaient sur le net, montrant de nombreuses traces et griffures. Pas très encourageant pour un achat à 69 euros !Dans cette situation Apple s'est montrée plutôt discrète face à la remontée des critiques, se contentant de mettre à jour ses guides d'entretien ou d'expliquer que cela constituait l'usure normale du produit.Il reste à savoir si cela va convaincre les foules... ou tout du moins servir de simple piqûre de rappel !Pour rappel, le problème avait rapidement trouvé un écho dévaforable dans la presse. Certains journalistes techs ont fait part de leur déception face à l'accessoire. De notre côté à la Rédac', les avis sont partagés, certaines coques se patinant normalement, d'autres moins. Mais, presque six mois après leur sortie,. Ainsi, Joanna Stern dua ouvert la danse, se plaignant sur X (ex-Twitter) de l'état de sa coque :(on admire la métaphore).• Venez (re)découvrir notre test sur les coques FineWoven