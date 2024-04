L'iPhone 16, la révolution des boutons capacitifs ?

image TheAppleHub

Apple aurait passé commande d'auprès d'un fournisseur taïwanais. Ces derniers seraient utilisés dans. Apparemment, la firme aurait l'intention de remplacer les boutons existants par ces versions plus performantes, dotées d'un retour haptique.Rappelez vous l'année dernière à la même époque, il était déjà question de ces boutons qui auraient été initialement prévus pour l’ iPhone 15 . Mais Cupertino aurait changé d'avis en cours de route en raison de. Celui-ci qui serait situé sur la partie basse du côté droit. Il devrait prendre la place de l'antenne mmWave pour les iPhone US (cette dernière serait basculée sur l'autre tranche sous les boutons volume).Celui-ci devrait être en mesure de, photo ou vidéo. D’après Mark Gurman, il pourrait enregistrer une vidéo, mais également zoomer et dézoomer en faisant glisser le doigt vers la gauche ou la droite ou encore faire une mise au point sur un sujet.Cette rumeur a un peu plus de crédit que la précédente, reprise par le leaker Majin Bu, qui a vu plusieurs de ses informations confirmées par le passé. On notera également la présence du module en forme de pilule dans les fichiers CAD.Celui-ci pourrait être davantage programmable et serait déplacé du côté gauche vers le droit de l'iPhone (quand l'écran est face à soi) et plutôt en dessous de l'actuel bouton de veille.Ce nouveau positionnement impliquerait quelques aménagements, comme bouger l'antenne 5G dédiée pour les ondes millimétriques (utilisées pour le moment aux USA) qui passerait sur la gauche. Comme tout bon, se poserait la question du tiroir de la nano SIM, qui pourrait alors -enfin- être supprimé.