L’iPhone 16 sera-t-il le nouvel iPhone X ?

Un iPhone d’exception ?

L’iPhone 16 pourrait-il se distinguer de toutes les autres générations ? En effet, si le smartphone ne devrait pas présenter des nouveautés transcendantes au niveau du design ou des spécificités techniques (photo / vidéo / autonomie), il serait leLa firme d'investissementest très optimiste sur l’ introduction de l'IA dans les produits d’Apple et son effet sur les ventes d 'iPhone 16 . Pas de doute, cela sent le supercycle dès 2025. Il sous entend que, ce qui se traduirait dans les résultats trimestriels de Cupertino communiqués en janvier 2025 !Pour rappel, au delà des nouveautés techniques et des changements de design plus ou moins, il y a la question du, d’autant que le facteur prix est désormais un vrai investissement. Apparemment, le supercycle correspond au fait de changer de produit avant le cycle moyen de renouvellement (qui est d’à peu près 3 ans pour un iPhone).Wedbush fait d'ailleurs l'éloge des initiatives d'Apple, avec des commentaires sur le faitet a dit aux investisseurs de ne pas s'inquiéter des ventes en Chine. Dans sa dernière note, il en profite pour. Il fonde sa position haussière sur la poussée attendue de l'IA d'Apple au second semestre de 2024.Apple a fait allusion à des annonces prochains en matière d'IA etoù elle dévoilera toutes les mises à jour du système d'exploitation. De quoi booster l'optimisme des investisseurs !