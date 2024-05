TinyTummy, une app française pour la diversification alimentaire des bébés !

Une aide en cuisine !

cette idée d’application a émergée lors de l’arrivé de la phase de diversification alimentaire pour mon fils. On se demandait toujours si on lui avait fait tester cette association d’aliments? S’il avait aimé ? Est-ce qu’il avait montré des signes de réaction allergique ou tout simplement qu’avait-il mangé hier ?

TinyTummy est disponible sur iPhone (avec un widget dédié au prochain repas). Mais cela ne s'arrête pas là, on trouve une complication pour l'Apple Watch. Du côté du futur, des versions optimisées pour iPad et Mac devraient arriver prochainement.

TinyTummy: suivi de repas bébé Thomas George Télécharger

Comme Thomas le dit lui-même :Profitant de l'occasion, il a donc créé ce programme, qu'il présente comme le compagnon idéal qui se concentre spécifiquement sur le suivi de repas des tout-petits.L'application dispose d'une interface sobre et efficace, et peut. Il est possible d'ajouter des recettes personnalisées, ou encore de créer un menu spécifique à chacun, et ce, sur toute une semaine.L'application peut être entièrementet donc être partagée avec d’autres utilisateurs (attention, sur invitations). Les nounous ou les grands parents pourront même l'utiliser).