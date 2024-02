Apple vient de s'offrir 32 firmes spécialisées dans l'IA ! (que va-t-elle en faire ?)

Image de rawpixel.com sur Freepik

Dites 32 !

dans la course aux armements en cours en matière d’IA, Apple conclut des accords importants avec de nombreuses startups d’IA, ce qui la place dans une bonne position pour les futurs développements technologiques, même si ses concurrents, Microsoft et Google, investissent considérablement dans des sociétés d’IA déjà établies. En acquérant des startups prometteuses en matière d’IA, Apple a accès à des talents de premier plan et à des technologies innovantes et consolide sa présence dans des domaines cruciaux de l’IA, garantissant ainsi un avantage concurrentiel dans un paysage technologique en évolution rapide

dans les tendances et technologies émergentes en matière d'IA avant qu'elles ne soient adoptées par le grand public

Les mystérieux projets IA d'Apple !

des sommes importantes du R&D sont principalement consacrées à l'IA, avec les puces Apple Silicon et des produits innovants, comme le Vision Pro

en cours d'année

une approche multiforme de l’avancement de l’IA, englobant l’acquisition de talents, l’intégration technologique et l’expansion de la propriété intellectuelle

devrait améliorer la façon dont Siri et l'application Messages peuvent répondre aux questions et remplir automatiquement les phrases

Toutefois, la firme d'analyses Statista s'est concentrée sur les rachats de startups effectués par Cupertino en 2023. Force est de constater qu'Apple a été un peu gourmande, ayant fait l’acquisition de! Il s’agit là du plus grand nombre de rachats effectué par un géant de la technologie. Google en compterait 21, Meta 18 et Microsoft 17.SelonParmi les startups citées, on notera(mars 2023), dont la technologie est utile dans la. Les autres acquisitions faites par Apple sont, dont certaines ont déjà été intégrées aux iPhone Apple Watch et autres Mac de l'année. Il s’agit de sociétés en pleine éclosion, semblant indiquer que Cupertino identifie et investitIl y a trois mois, Tim Cook avait été plutôt direct :Dans les derniers résultats , rappelant qu'Apple investissait énormément de temps et d'efforts dans l'IA, avec peut-être des annonces(suite au lancement du Vision Pro ? en juin, pendant la WWDC ou la présentation d'iOS 18 ?).. Le tout semble se faire en toute quiétude en commençant par acheter les bonnes entreprises afin d’intégrer les bonnes personnes et les bonnes technologies, dansqui. Apple devrait également intégré une IA générative pour d'autres applications, notamment Apple Music, Pages, Keynote et Xcode.. Il s'agit d'un MLLM (pour, ou grand modèle de langage multimodal) capable de traiter des textes et des images. A priori, ce sympathique Furet pourrait déjà, tout en étant plus performant et précis que GPT-4 d'OpenAI.