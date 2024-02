La nouvelle IA d'Apple à la rescousse des développeurs sur Xcode

Apple et l'IA

utilisera l'intelligence artificielle pour prédire et compléter des blocs de code

générer du code pour tester les applications

certains ingénieurs à essayer ces nouvelles fonctionnalités d'IA en interne

A quand une IA générative ?

Au fur et à mesure que nous regardons vers l'avenir, nous continuerons à investir dans ces technologies et d'autres qui façonneront l'avenir. Cela inclut l'intelligence artificielle, un domaine où nous continuons à consacrer énormément de temps et d'efforts et nous sommes ravis de partager les détails de notre travail en cours dans ce segment, un peu plus tard cette année.

devrait améliorer la façon dont Siri et l'application Messages peuvent répondre aux questions et remplir automatiquement les phrases

Mettant fin à des mois de spéculations sur les nouvelles fonctionnalités à venir, le CEO a en effet précisé qu’. C’est au tour de Mark Gurman -dont on ne remet plus trop en question les sources- d’ajouter sa pierre à l’édifice. Selon lui,D’après le journaliste,Ildans le but de simplifier le travail requis pour le développement de logiciels. La firme explorerait aussi la manière d'utiliser l'IA pour. En parallèle, elle pousseraitpour respecter sa feuille de route. Cela, en termes de temps et d'argent, histoire aussi de faire passer la pilule des changements concernant l’App Store., avec peut-être des annonces en cours d'année (en juin ou pendant la WWDC ou la présentation d' iOS 18 ?). Beaucoup attendent également un bon coup de fouet sur Siri -qui est à la traine comparé à la concurrence ou aux bots dopés à l'IA. Aussi, une IA intégrée pourrait lui faire grand bien, pour répondre aux questions du quotidien ou encore animer des images fixes qui. Apple devrait également intégré une IA générative pour d'autres applications, notamment Apple Music, Pages, Keynote et Xcode.Elle prévoirait ainsiafin d'automatiser des tâches complexes, ce qui impliquerait une plus grande intégration avec l'application Raccourcis. Cette fonctionnalité serait pressentie pour cette année, avec le prochain iOS.. Il s'agit d'un MLLM (pour, ou grand modèle de langage multimodal) capable de traiter des textes et des images. A priori, ce sympathique Furet pourrait déjà, tout en étant plus performant et précis que GPT-4 d'OpenAI.