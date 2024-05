La reprise exceptionnelle des ventes d’iPhone en Chine !

Plus de 52% de hausse !

ventes d'iPhone (comparatifs des Trimestres 2)

Les raisons de ce revirement ?

D'après l'Académie chinoise des technologies de l'information et de la communication (qui n'a pas vraiment de raisons d'être favorable à Apple),sur avril par rapport au mois précédent. C'est une très bonne nouvelle, puisqu'elles avaient déjàGlobalement, les ventes de smartphones de marque étrangère auraient augmenté pour atteindre(contre 2,301 millions un an plus tôt) dans un marché en hausse également (+25% sur avril). Même si Cupertino n'est pas expressément nommée, la firme est considérée comme le principal fabricant étranger sur le marché chinois, qui reste dominé par les marques nationales (Honor et Huawei en tête).Cela représente donc unepar rapport aux deux premiers mois de l'année 2024, au cours desquels Cupertino avait enregistréface aux marques locales, notamment Huawei.Mais la tendance haussière pourrait se prolonger car Apple vient de lancer, avec des remises allant jusqu'à 2 300 yuans (un peu moins de 300 euros) sur certains modèles d'iPhone. Cette réduction est deux fois plus importante que celle proposée en février, qui avait permis de redresser la barre en mars, mais elle doit aussi faire face au dernier né de Huawei, le Pura 70, qui vient tout juste d'être commercialisé. Ou encore aux habitudes de consommation très chauvines des Chinois.