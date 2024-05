Serait-ce l'AirTag ultime au format carte de crédit ?

Enfin un traqueur rechargeable au format carte de crédit !

Presque parfait

Plusieurs accessoiristes ont tenté de fournir un traqueur au format carte de crédit, dont Chipolo, Rolling Square, Eufy ou encore Tile. Toutefois, ces modèles étaient soit un peu trop épais afin d'accueillir des piles, soit jetables car la batterie intégrée n'était pas remplaçable par l'utilisateur. Nomad tente une nouvelle approche avec la Tracking Card,La Tracking Card de Nomad est non seulement assez fine (86 x 54 x 2mm, l'épaisseur de deux cartes de crédit l'une sur l'autre) pour pouvoir la placer sans trop d'encombre au sein d'un porte-cartes, mais(soit la grande majorité des modèles du marché).La carte est certifiée IPX7 (résistance à la poussière et à l'immersion à 1m de profondeur pendant 30 minutes) et sa batterie offreselon le constructeur. Le bilan serait presque parfait, limitée actuellement aux AirTags d'Apple grâce à la puce UWB. Il faudra donc se contenter de la localisation de base et tenter de trouver la carte dans un petit périmètre à l'aide du signal sonore émis par le haut-parleur intégré.Cette localisation par Bluetooth permettra toutefois de savoir à peu près où est votre porte-cartes, par exemple afin de vérifier si vous l'avez oublié au restaurant, dans votre voiture, chez un ami ou dans une boutique, ce qui n'a pas de prix car cela évite d'avoir à faire opposition et de renouveler toutes vos cartes.