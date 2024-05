Des fiches produits en quelques secondes avec l'App française Pizi !

Pizi : des fiches produits en quelques secondes

Nous comprenons les défis auxquels nos clients sont confrontés quotidiennement. Notre mission a toujours été de simplifier l’e-commerce pour nos clients. Avec Pizi, nous franchissons une nouvelle étape en éliminant l’un des plus grands obstacles à la vente en ligne : la création de fiches produits de qualité.Pizi est notre réponse à leur besoin de rapidité et d’efficacité de création. Nous ne nous contentons pas de faire gagner du temps pour nos utilisateurs ; nous améliorons également la qualité de leur contenu, ce qui se traduit par de meilleures performances en ligne.

L'iA à l'œuvre

Si vous vendez de nombreux produits sur le net, i, le tout en conservant une certaine homogénéité dans la présentation. C'est exactement ce service que compte rendre la start-up française WiziShop avec son App Pizi. Selon Grégory Beyrouti, fondateur et dirigeant de WiziShop :L'application s'appuie sur des algorithmes d'apprentissage automatique pour, le tout en 10 langues : français, anglais, italien, espagnol, portugais, allemand, néerlandais, chinois, japonais et russe.Le programme nécessite 42,5 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone, iPod touch ou un iPad sous iOS/iPadOS 13.0 minimum, ou sur un Mac doté d'une puce Apple Silicon sous macOS 11.0 minimum.(ou 119,99€ par an) pour les autres via des achats intégrés.