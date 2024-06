Une App ultra minimaliste pour prendre des photos sur iPhone

Zerocam : un appareil photo ultra minimaliste

computational photography

Un achat intégré à 9,99€

Zerocam Sergio Rodriguez Rama Télécharger

Si l'interface de l'App Appareil Photo d'iOS vous semble trop chargée, Sergio Rodriguez Rama a pensé à vous avec Zerocam. L'App ne saurait être plus simple et pousse le concept minimaliste assai loin que possible. Ainsi,(piu piu, click, zap). Voilà, c'est tout. Il sera tout de même possible de changer d'objectif, mais pas au sein de l'interface principale. Pour cela, il faudra vous rendre dans les réglages ou faire un appui long sur l'icône de l'App.L'App dispose d'un widget pour l'ouvrir depuis l'écran verrouillé, et d'un second proposant le challenge de prendre au moins une photo par jour pendant un an.qui peut gêner certains utilisateurs. Attention toutefois, la version gratuite est imitée à 12 photos par jour, et il faudra tout de même débourser 9,99 euros pour en profiter pleinement, ce qui prouve que le minimalisme a un prix.. Le programme nécessite 17,8 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone sous iOS 16.0 minimum. La version gratuite de l'App permet de prendre 12 clichés par jour, et il faudra passer par l'achat intégré Zerocam Infinité à 9,99 euros pour débloquer cette limite.