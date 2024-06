Humane déconseille d'utiliser le chargeur fourni avec l'AI Pin

Par prudence, nous vous demandons aujourd'hui d'arrêter immédiatement d'utiliser le chargeur en raison d'un problème avec certaines bobines de batterie pour l'accessoire.



Après avoir reçu un seul rapport d'un problème de charge lors de l'utilisation d'un câble USB-C tiers et d'une source d'alimentation tierce, nous avons identifié un problème de qualité avec la cellule de batterie fournie par un fournisseur tiers utilisée dans votre accessoire de boîtier de charge.



Notre enquête a déterminé qu'un fournisseur ne répondait plus à nos normes de qualité et qu'il est possible que certaines bobines de batterie fournies par ce fournisseur puissent poser un risque de sécurité incendie. En conséquence, nous avons immédiatement disqualifié ce fournisseur pendant que nous travaillons à identifier un nouveau fournisseur afin d'éviter de tels problèmes et de maintenir nos normes de qualité élevées.