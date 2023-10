Resident Evil Village est dispo sur iPhone et de retour sur Mac en France

Resident Evil Village sur iPhone 15 Pro et iPad M1

L'antre de Dimitrescu

racheter

C'est auprès de ce charmant jeune homme qu'on s'équipe

Egalement de retour sur Mac en France

Resident Evil Village Capcom Télécharger

Resident Evil Village for Mac Capcom 15.99€

Si vous n'avez pas encore profité du dernier opus de la saga Resident Evil de Capcom, c'est peut-être le moment de vous y adonner sur smartphone ou tablette, si toutefois vous disposez d'un appareil récent. En effet,. Du côté des iPad,Pour rappel,. Le titre reprend l'ambiance pesante chère à la franchise et la vue à la première personne (une vue à la troisième personne est également disponible dans les options) étrennée avec le très bon Resident Evil VII.dans cette nouvelle aventure qui vous demandera de récupérer votre fille d'une manière assez particulière. En bon fan de RE, je l'ai poncé à sa sortie et passé un très bon moment, particulièrement dans les deux premiers tiers.(reste àmotiver les studios et éditeurs) avec notamment d'éventuelles nouvelles annonces sur le sujet cette nuit . Le titre nécessite 1,4 Go d'espace de stockage (un téléchargement d'environ 16 Go sera ensuite nécessaire) et il faudra débourser 15,99 euros pour le jeu complet et 9,99 euros pour les DLC. Malheureusement, le jeu n'est pas une version universelle et il faudra payer à nouveau pour les versions iPhone et iPad, même si vous aviez déjà acheté la version Mac.Notons que le jeu(une éventuelle version achetée sur Steam ou autre plateforme ne fonctionne malheureusement pas sur Mac) au tarif de 15,99 euros, après avoir retiré pour une sombre histoire administrative