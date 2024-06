L'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, un succès en Europe

Un marché positif

de beaux résultats pour Apple

Tous les regards tournés vers l'IA

la répartition entre les diverses catégories de prix s'accentue à mesure que le segment haut de gamme s'oriente davantage vers l'ultra haut de gamme et que le marché de masse s'oriente davantage vers le bas de gamme

les capacités d'IA resteront principalement une aspiration à moyen et long terme, tant pour les consommateurs que pour les fournisseurs, et il est peu probable qu'elles génèrent une demande significative cette année

Globalement, sur le marché des smartphones en Europe (hors Russie),.Cette tendance s'expliquerait par un assouplissement des conditions macroéconomiques, et un cycle de rafraîchissement pour les Android achetés pendant la pandémie.Ainsi, en parts de marché,(une entrée de gamme à petit prix). Derrière Apple, on retrouve Xiaomi, Motorola et HONOR avec respectivement 16 %, 6 % et 3 % de parts de marché.Par appareil, c'est. La firme californienne occuperait apparemment les deux premières places avec l'iPhone 15 Pro Max (2,6 millions vendus) et l' iPhone 15 Pro (1,6 million). Samsung place son Galaxy S24 à la troisième place avec 1,6 million d'exemplaires vendus -une très belle performance pour ce portable sorti fin janvier-, puis le Galaxy A15 (même volume de vente), suivi par l'iPhone 15 clôturant le top 5 à 1,4 million.Pour la suite, on découvre Xiaomi en outsider avec le Redmi 13C (1,2 million) à la sixième place et le Redmi Note 13 4G (1,1 million) à la neuvième. Pour le reste, Samsung place d'autres smartphones, comme l'A15 5G (1,2 million), le Galaxy S24 (1,1 million) et le Galaxy A25 5G (900 000).Pour la suite,s. Selon l'analyste Runar Bjørhovde,Dans ce contexte, l’IA va de plus en plus avoir son mot à dire, même si