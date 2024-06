WWDC : la photo des frenchies sous l'arc-en-ciel d'Apple Park !

Dub-Dub

La photo des frenchies

WWDC France

• Louis Jeannin Foxar

• Séraphin Huguenot manager.one

• Florent Morin Morin Innovation

• Hassan Boutkhourst BULLTECH

• Mickael Mas APPIWEDIA

• Elliot Knight Décathlon Digital

• Elias Tourneux SNCF Connect

• Clément Sauvage Bits’n Coffe Consulting & Angel Investor

• Adam Viaud ProtonVPN

• David Attias Mayo Studio

• David Bertet None

• François Goldgewicht Pictarine

• Loïc Griffié Pictarine

• Benjamin VINCENT iWeek (la semaine Apple)

• Maxime Nory Hinge health

• Vincent Pradeilles Photoroom

• Thomas Renou Weenect

• Paviel Schertzer Epimac

• Cedric Poingt MacGeneration

• Robin Oger MacGeneration

C'est le cas de. C'est notamment à lui que l'on doit l'un des tweets de Mac4Ever les plus populaires de la semaine ( un demi-million de vues ) en se photographiant avecSam Altman à Apple Park. Clément est aussi l'auteur de la collection de Pin's non-officiels de l'événement et qui n'est accessible que sur invitation.N'oublions pas de mentionner le, à organiser des sorties et des repas conviviaux... Tous les développeurs y sont les bienvenus (sur demande).Voici enfin la liste des personnes présentes sur ces deux clichés. On en profite pourqui ont eu plus de chance que nous au tirage au sort cette année ! On peut également noter la présence des équipes de, pour ne citer qu'eux.