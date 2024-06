iOS 18 : contrôlez votre Apple TV sans déverrouiller votre iPhone ! Une fonction géniale !

iOS 18 : les contrôles de l'Apple TV depuis l'écran verrouillé !

L'iPhone s'est toujours bien entendu avec l'Apple TV, permettant d'utiliser le smartphone comme une télécommande, ou d'écrire plus simplement une recherche ou un mot de passe sur l'écran tactile qu'avec la télécommande,Si vous lancez la lecture d'une vidéo depuis OQEE, Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+, Arte, MyCanal ou n'importe quel autre service et même depuis une App comme Infuse ou encore Plex,Si vous touchez cette dernière ou si vous patientez quelques instants, vous verrez s'afficher une fenêtre de contrôle ainsi qu'un visuel lorsque ce dernier est disponible (le format peut varier selon le contenu, comme vous pouvez le constater ci-dessous).A partir de là, vous aurez la possibilité d'avancer ou de reculer rapidement de 10 secondes,, de mettre en pause et de reprendre la lecture, de diffuser le son sur des enceintes AirPlay en touchant le logo Apple TV en bas à droite, de lancer l'App télécommande d'iOS,. La fenêtre s'affiche en permanence sur les iPhone disposant de l'écran toujours allumé, tant que la vidéo est en lecture. Il est également possible d'appuyer sur lecture une fois l'Apple TV éteinte, pour rallumer le boitier (et la TV si l'option est activée et que votre téléviseur est compatible) et relancer automatiquement la vidéo à l'endroit où vous aviez arrêté le visionnage. Cette nouveauté fait partie d'iOS 18, et il n'y a pas besoin d'installer la bêta de tvOS 18 sur votre Apple TV pour en profiter.Apple ajoutera dans les mois qui viennentCette dernière affichera pendant la lecture des données sur la vidéo comme. Avec Insight, Apple s'inspire clairement de la fonction X-Ray d'Amazon Prime Video, et c'est une bonne chose pour les utilisateurs tant cela peut s'avérer pratique. Notons qu'Insight ne fonctionnera qu'avec les contenus originaux d'Apple TV+ et que la première bêta d'iOS 18 ne permet pas encore d'en profiter.