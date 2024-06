Une dernière transaction pour Qualcomm après le litige avec Apple

La transaction de fin

Après s'être écharpées en Allemagne ou en Chine, après avoir été scrutées voire -pour Qualcomm- condamné par la Commission européenne et poursuivi par la FTC,. Pour autant, tout n'est pas terminé.En effet, dans un dépôt devant les tribunaux, Qualcomm a déclaré qu'elle accepterait de payer. Ces derniers affirment que la société les a induits en erreur sur le fonctionnement de ses pratiques commerciales et avoir artificiellement gonflé le cours de son action en conséquence entre février 2012 et janvier 2017.Sur le banc des accusés, on trouvait aussi les anciens directeurs généraux Paul Jacobs et Steven Mollenkopf, qui ont tout deux nié avoir fait des actes répréhensibles tout en acceptant de régler cette somme