iOS 18 simplifie la configuration d'accessoires, à la manière des AirPods

Si vous avez déjà configuré un accessoire Apple, que ce soit des AirPods, des produits Beats ou des AirTags sur votre iPhone,. Il suffit en effet de déballer le produit, de l'approcher de l'iPhone ou de l'iPad, et une petite fenêtre s'affiche avec le visuel du produit afin de guider l'utilisateur tout au long de la configuration.Avec l'avènement d'iOS 18 et l'API AccessorySetupKit,. Il suffira ainsi d'approcher l'accessoire pour voir s'afficher le même genre de fenêtre, et l'interface soignée et familière permettra de configurer le Bluetooth et/ou le Wi-Fi sans autre intervention de la part de l'utilisateur.Ce processus amlioré permettra donc d'éviter d'avoir à choisir le bon SSID et renseigner le mot de passe Wi-Fi (l'appareil se connectera alors au même réseau que celui de l'iPhone), ou encore d'appairer l'appareil en Bluetooth en se rendant dans la section idoine des Réglages d'iOS.Les informations sur les appareils configurés de la sorte, comme le visuel et le nom du produit,Ces données seront également disponibles via les sections Bluetooth et Wi-Fi, permettant de. Bien entendu, il faudra que les constructeurs adoptent cette nouvelle possibilité et donc attendre que de nouveaux produits soient commercialisés (ou des mises à jour pour les appareils déjà sur le marché) une fois la version finale d'iOS 18 déployée cet automne.Avec cette nouveauté d'iOS 18, Apple va non seulement offrir. Nul doute que nous verrons de nombreux produits adopter ce mode de configuration sur iOS dans les mois à venir.