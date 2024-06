Apple veut mettre au chômage 50% de la chaine de production de l'iPhone

La moitié des employés, bientôt sur le carreau ?

30% de réduction pour le moment ?

D'après, Cupertino aurait évoqué. C'est en effet ce qu'aurait annoncé Sabih Khan, senior vice president of operations, après de violents affrontements entre les salariés de la cité des iPhone et la police en novembre 2022.De nombreuses images avaient circulé, montrant des centaines de travailleurs manifestant et s'affrontant -plus ou moins violemment- avec la police. Pour la plupart, les employés se plaignent des conditions de travail depuis des semaines (en pratique les 200 000 ouvriers de l’usine sont en effet logés et nourris sur place) : qualité / quantité de nourriture, absence de primes versées comme promis ou non-respect de leurs contrats de travail.Derrière cette opération, on trouve, dont les équipes ne ménagent pas les efforts pour arriver à l'objectif fixé. Pour certains processus, ils seraient arrivés à réduire l'effectif jusqu'à 30 %, ce qui est énorme sur le laps de temps imparti.Le seul frein à cette opération d'envergure est le coût des machines nécessaires pour automatiser la production de l'iPhone. En effet certaines d'entre elles peuvent parfois valoir des centaines de millions de dollars chaque année. Dans certains cas,sur ses partenaires pour qu'ils assument tout ou partie de cet investissement initial, avec plus ou moins de succès.Selon les données publiées par Apple, le nombre total d'employés chez ses partenaires de fabrication serait passé de 1,6 million en 2022 à 1,4 million en 2023. De même,