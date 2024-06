Les gros jeux Mac bradés sur le Mac App Store !

De bons jeux à petit prix sur le Mac App Store

Jusqu'au 27 juin

Valheim Coffee Stain Publishing 9.99€

DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT 505 Games (Us), Inc. 22.99€

Lies of P Neowiz 41.99€

Resident Evil Village for Mac Capcom 15.99€

Return to Monkey Island™ Devolver 14.99€

Disney Dreamlight Valley. Gameloft 34.99€

Inscryption Devolver 9.99€

GRIS Devolver 2.99€

SnowRunner Saber Interactive Inc 17.99€

INSIDE by Playdead Playdead 9.99€

Disco Elysium - The Final Cut Za/Um 9.99€

LUNA The Shadow Dust Application Systems Heidelberg Software Gmbh 9.99€

Transport Fever 2 Good Shepherd Entertainment 19.99€

Le catalogue de jeux vidéo proposé sur le Mac n'égale pas celui de Windows ou des consoles, loin de là. Toutefois, quelques très bons titres sont tout de même disponibles, notamment sur le Mac App Store. Apple a certainement décidé de célébrer l'arrivée de l'été en proposant. Que vous soyez fan d'action, d'aventure, de simulation ou de jeux de réflexion, vous devriez pouvoir trouver votre bonheur, le tout à bas prix., parfois moins élevés que sur d'autres palteformes comme Steam, GoG ou l'Epic Games Store. Il y en a pour tous les goûts, de l'action trépidante de Lies of P rappelant les titres de From Software, à la survie en terres nordiques de Valheim , en passant par l'aventure teintée d'humour de Return to Monkey Island (également disponible sur Apple Arcade pour les abonnés), mais également Resident Evil Village Death Stranding : Director's Cut ou encore la version ultime de l'excellent Disco Elysium