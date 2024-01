Death Stranding est en précommande à 23€ sur l'App Store !

Death Stranding en précommande sur l'App Store !

Sam

Death Stranding

Uniquement sur Mac Apple Silicon, iPhone 15 Pro et iPad M1/M2

DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT 505 Games (Us), Inc. Télécharger

Apple a invité Hideo Kojima lors de la dernière WWDC afin d'annoncer l'arrivée prochaine de son jeu Death Standing sur Mac, mais la date de sortie de la version Director's Cut de Death Stranding n'avait toutefois pas été dévoilée lors de l'évènement. Lors de l'ouverture des précommandes, la boutique en ligne d'Apple indiquait la date du 2 décembre, avant d'être discrètement modifiée .Bien entendu, il vaut mieux un petit retard avec un jeu qui sort sans trop de soucis, plutôt qu'une sortie immédiate dans un état catastrophique (ce que l'on a eu à plusieurs reprises ces dernières années sur d'autres plateformes).Ce jeu d'aventure vous met dans la peau du héros SamuelPorter Bridges incarné par Norman Reedus (Mads Mikkelsen -dans un rôle qui lui va comme un gant- et Léa Seydoux sont également de la partie). Dans ce titre du studio Kojima Productions édité par 505 Games, lDeath Stranding est un jeu particulier, qui prend son temps pour dérouler son histoire et son ambiance, mais qui ne laisse pas indifférent, on adore ou bien on déteste (de nombreux joueurs en sont sortis marqués, alors que le jeu est tombé des mains de certains). Outre la date de sortie, cette précommande permet également(il est à 39,99 euros sur Stream à titre d'exemple).Death Stranding Director's Cut sera jouable. Il faudra également disposer d'un peu de place sur votre appareil puisque, qui permet la mise à l'échelle en temps réel à la manière du FSR d'AMD et du DLSS de Nvidia, afin de proposer des performances intéressantes sur les Mac compatibles (la technologie a fait ses preuves avec Resident Evil Village qui est tout à fait jouable dans de bonnes conditions sur un Mac M1).Avec près de 70 Go,Pour rappel, le titre orignal était sorti en novembre 2019 sur PlayStation 4 et en juillet 2020 sur Windows. Cette version Director's Cut est quant à elle sortie sur PlayStation 5 en septembre 2021 et en mars 2022 sur Windows.