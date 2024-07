Fortnite enfin de retour sur iPhone en Europe ?

Fortnite en approche sur les iPhone en Europe

L'App Store alternatif d'Epic officiellement soumis à Apple

sur toutes les plateformes qui offrent des conditions avantageuses à tous les développeurs.

Depuis son retrait forcé et contraint de l'App Store en août 2020, l'éditeur se voit dans l'impossibilité de fournir un accès simple et officiel aux joueurs sur iPhone et iPad. Depuis l'affaire Epic vs Apple, il existait plusieurs moyens de jouer à Fortnite sur les iPhone, en passant par GeForce Now, ou encore via le Xbox Cloud Gaming (qui propose de joueur à ce titre en particulier sans avoir besoin de souscrire un abonnement). Évidemment, ces solutions ne sont que des pis-aller et Epic préfèrerait pouvoir proposer son jeu sans devoir passer par une solution tierce. Avec l'ouverture des iPhone et iPad européens aux boutiques alternatives, Epic a soumis sa boutique alternative à Apple, ce qui lui permettrait donc de proposer Fortnite sur les iPhone et iPad en Europe. Reste à savoir combien de temps Cupertino va mettre pour valider cette demande (cela peut prendre des mois), si tant est qu'Apple ne trouve pas un moyen plus ou moins valable de la refuser. Epic semble tout de même optimiste et annonce donc un lancement de sa boutique dans les prochains mois, signant enfin le retour de Fortnite sur iOS. Bien entendu, cette nouvelle boutique alternative sera soumise aux frais imposés par Apple (la fameuse taxe Core Technology Fee de 0,50 euros par installation de l'application) mais les gains engendrés par Fortnite devraient largement la couvrir et permettre à Epic de proposer d'autres jeux. Epic en profite pour annoncer que cette boutique proposera également des jeux d'autres éditeurs. Il ne serait pas étonnant qu'Epic attende simplement que sa boutique alternative soit disponible sur iOS pour se plaindre des conditions et des taxes, s'appuyant sur la surveillance actuelle du comportement d'Apple en Europe et ailleurs pour tenter de faire fléchir Cupertino afin de réduire les frais qui lui sont imposés. La bataille entre Epic et Apple est donc certainement loin d'être terminée.