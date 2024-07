Strava propose enfin une formule réclamée par les utilisateurs !

Une formule familiale pour Strava !

La magie de Strava réside dans la motivation que notre communauté mondiale génère. Nous avons la conviction que les gens se motivent mutuellement, et le nouveau Family Plan facilite encore plus cet engagement mutuel. Il ne s'agit pas seulement de se fixer des objectifs communs, mais aussi de partager sa passion et de fêter les progrès collectifs.

Formule Familiale

• Les Objectifs, pour se fixer des objectifs hebdomadaires, progresser, s’amuser et s’encourager mutuellement.

• L’Analyse de l’entraînement, pour bénéficier d’une analyse claire de ses données d'activité, mieux s'entraîner et progresser.

• Les Challenges de groupe, pour créer des Challenges de groupe de manière illimitée et viser des objectifs communs.

• Les Itinéraires, pour créer, découvrir et partager des itinéraires afin de planifier plus facilement des sorties et des aventures de groupe.

Jusqu'à 50% d'économies

Strava : course, vélo, rando Strava, Inc. Télécharger

Strava a changé de dirigeant il y a peu, et annoncé dans la foulée que la firme allait faire de son mieux pour répondre le plus rapidement possible aux principales demandes des utilisateurs. Parmi les plus de 125 millions d'utilisateurs,. Selon Zipporah Allen, Chief Business Officer chez Strava :Strava entend répondre à cette demande en annonçant la disponibilité de la nouvellepermettant de(famille ou amis) du moment que tous les membres vivent dans le même pays et qu'ils ne sont pas déjà abonnés. Selon Strava, les économies réalisées atteignent 50% en moyenne par rapport à un abonnement individuel annuel lorsqu'il est partagé entre quatre personnes (les tarifs varient selon les pays).soit environ 99,99 euros par an pour le groupe, contre 59 euros par an pour la formule individuelle en paiement annuel (9,99 euros par mois et par personne pour l'offre mensuelle).Via l’abonnement,Le programme nécessite 251,5 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone/iPod touch sous iOS 15.0 minimum, ou une Apple Watch sous watchOS 8.0 minimum.