Strava propose enfin cette fonction réclamée par les utilisateurs !

Strava propose enfin un mode sombre !

Oui, cela a pris une éternité, mais le mode sombre est enfin là. Adoptez le côté obscure en utilisant un schéma de couleurs sombres dans votre application Strava. Vos yeux vous remercierons.

Comment profiter du mode sombre de Strava ?

Très demandée, cette fonctionnalité vise à améliorer l’expérience utilisateur en réduisant la fatigue oculaire et en améliorant l’accessibilité, que ce soit pour enregistrer une activité ou naviguer dans le fil d’actualité. Le mode sombre est particulièrement bénéfique dans les environnements peu éclairés, et notamment pendant les activités extérieures en soirée ou tôt le matin. Tous les aspects de l’interface Strava bénéficient de cette fonctionnalité, ce qui représente un changement fondamental dans la façon dont les athlètes interagissent avec l’application.



Les athlètes peuvent personnaliser davantage leur expérience Strava en choisissant de garder leurs paramètres toujours sombres, toujours clairs ou synchronisés avec les paramètres de leur appareil. L’introduction rapide du mode sombre souligne l’engagement de Strava à écouter les retours de la communauté et à proposer des fonctionnalités qui répondent aux besoins évolutifs des athlètes.



Pour activer le mode sombre de Strava il suffit de :



• S’assurer d’utiliser la dernière version de l’application Strava

• Aller dans l’onglet “Vous”

• Appuyer sur l’icône des paramètres en haut à droite de l’écran

• Dans la section “Préférences”, aller dans “Apparence”

• Choisir la sélection souhaitée :



-Par défaut (en fonction des paramètres de l’athlète)

-Mode clair

-Mode sombre

L'application de suivi sportif Strava compte désormais plus de 125 millions d'utilisateurs, et nombreux étaient ceux à attendre l'arrivée d'un mode sombre pour l'application. Après avoir changé de dirigeant il y a peu, et annoncé que la firme allait faire de son mieux pour répondre le plus rapidement possible aux principales demandes des utilisateurs,Une fois la mise à jour installée,. Selon Strava :Le programme nécessite 251,5 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone/iPod touch sous iOS 15.0 minimum, ou une Apple Watch sous watchOS 8.0 minimum. Le service nécessite un abonnement disponible via un achat intégré à 9,99 euros par mois ou 59,99 euros par an.