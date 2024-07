WhatsApp prépare sa fonction AirDrop pour tous

Comment cela fonctionne ?

Nearby Share

Source WABetaInfo

Dernières fonctions de WhatsApp

D'après, la dernière version bêta de WhatsApp pour l'iPhone (qui est disponible sur TestFlight) comprend une option. Comme son nom l'indique cette dernière permet de-comme des photos, des vidéos ou des documents- à d'autres personnes situées physiquement à proximité. Ce transfert s'effectue hors connexion, mais selon unToutefois, au vu des limitations d'iOS, il fonctionne un peu différemment pour les utilisateurs d'iPhone. Ainsi la version Android est capable de détecter les appareils à proximité, la version iOS nécessitera depour valider l'envoi.Enfin,devrait fonctionner entre iOS et Android, ce qui -avouons le- serapour s'envoyer de gros fichiers d'un système à l'autre. Cette option matérialise un pas de plus dans l'interopérabilité des systèmes imposée par l'Union Européenne et le DMA !Pour le moment, la fonctionnalité n'est disponible que dans la dernière version bêta de WhatsApp. Il n'y asur sa date de déploiement.Dernièrement, a été déployée. Ce qui ne sera pas négligeable en attendant qu'Apple adopte le format RCS à ses Messages afin d'améliorer la qualité des contenus envoyés entre iPhone et Android.Auparavant, lorsqu'un utilisateur envoyait une photo à quelqu'un via WhatsApp, l'application compressait automatiquement l'image et réduisait sa résolution de sorte que le fichier image devenait plus petit en taille. L’avantage est que cela utilisait moins de données pour l'envoyer. L’inconvénient était -en revanche- une qualité laissant à désirer.