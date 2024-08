WhatsApp teste des émojis animés (pour concurrencer les Genmojis d'iOS 18.1 ?)

De nouveaux émojis à venir !

Depuis quelques temps, la messagerie envisageait des emojis animés -ce que Telegram propose déjà.En effet, dans la dernière version bêta iPhone disponible viaPour le moment, il y en a peu (trois en vérité) mais d'autres ne devraient pas tarder. A priori, il s'agirait des émojis les plus populaires et les plus utilisés, mais pas la totalité d'entre eux.Pour les insérer dans un message, il suffit de choisir l'emoji sur le clavier de l'iPhone, les utilisateurs pourront voir l'emoji iOS standard mais après l'avoir envoyé, l'application affichera la version animée élaborée par Meta. En appuyant sur l'emoji dans le message, l'animation se répétera.Pour le moment, on ne sait pas trop quand WhatsApp va déployer cette fonctionnalité. De même qu'il n'est pas sûr que Cupertino approuve cette mise à jour. En effet, elle avait rejeté certains des emojis animés proposé par Telegram jugés trop proches du design d'iOS.