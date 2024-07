Une petite rumeur estivale

Un iPhone, un iPad ou un Mac pliable ?

Comme chaque été, ressortent des placards les classiques marronniers de la Pomme.-comme le montrent les nombreux brevets déposés auprès de l'USPTO. D'aprèsde Samsung (à clapet donc). Cupertino aurait même contacté des fournisseurs en Asie au cours des derniers mois au sujet de la fabrication de composants pour l'appareil. Certains adeptes des théories du complot pourraient même faire le lien avec(en fait il aurait rencontré le CEO de Micron Technology, Sanjay Mehrotra, à Pékin).Depuis des années, beaucoup se posent la question : Apple va-t-elle franchir le pas ? SelonMais le projet aurait été suspendu momentanément en 2020. Apparemment, ces deux modèles en auraient été aux, bien loin d’une quelconque commercialisation.Toute ne serait pas perdu. En effet,Elle aurait ainsi commandé des pièces et composants à ses sous-traitants asiatiques, pour un appareil pliable de deux tailles différentes, en privilégiant celle d'un iPad mini de 8 pouces.Courant 2022, le cabinetavait d'ailleurs évoqué que le lancement d'un iPhone pliable serait très risqué, et qu'il serait plus logique pour Apple d'expérimenter cette technologie via l'iPad ou un produit équivalent.Dès lors, il(ce qui poserait encore d'autres questions au niveau de la cohérence de la gamme et du public cible). Mais à ce stade, le coût de ce produit grimperait aux alentours 2 500 dollars (encore plus cher que les derniers iPad Pro M4).Il s’agissait à l'époque d’une dalle OLED de 20,25 pouces fabriquée par un fournisseur de composants sud-coréen. Plié, l'appareil proposerait ainsi une surface d’affichage de 15,3 pouces, se situant entre l’iPad Pro actuel de 12,9 pouces et le MacBook Pro 16 pouces.Il penche d'ailleurs pour un lancement en 2026, plutôt que 2027. Ce dernier serait serait doté d'une puce M5 mais aussi d'un écran de 18,8 pouces et non plus 20,3 pouces. Une fois plié, il aurait plutôt les dimensions d'un MacBook Air 13 et serait plus facilement portable. Enfin, la firme travaillerait pour qu'