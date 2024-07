Apple risque une amende de 30 milliards d'euros en Europe

Un nouveau front en Espagne

La commission nationale des marchés et de la concurrence espagnole vient d'ouvrir. L'autorité entend tout particulièrement se pencher sur les conditions commerciales imposées aux développeurs.Dans un communiqué, elle dit soupçonner Cupertino. Au delà elle prononce quelques mots éculés mais bien redoutés :Si les infractions reprochées étaient confirmées, elles pourraient. Ce qui pour Apple représente tout de mêmePour rappel, le DMA -qui est entré en vigueur le 7 mars dernier- pose de nouvelles obligations en matière de concurrence à l’encontre des firmes techs. Mais au vu du nombre d’enquêtes, de reproches, de messages sur les réseaux sociaux, ou même d’interviews,. Cette dernière est particulièrement visée sur ses services et son écosystème un peu trop fermé.En effet, l’institution a dévoilé une première analyse dans un avis préliminaire publié le 24 juin, clôturant ainsi une enquête ouverte le 25 mars. Pour elle, la situation est claire :(DMA). D'après elle, ces règles mises en place par Apple. Elle précise d’ailleursavoir ouvert une nouvelle procédure de non-conformité contre Apple, au vu des préoccupations des développeurs d'applications et les magasins alternatifs d'applications. Là encore, les conditions proposées par Cupertino pourraient ne pas être en accord avec le DMA.Il faut dire que fin juin, Apple avait déclaré la guerre en annonçant la, mais aussi de: la recopie de l’iPhone sur le Mac et les nouveautés SharePlay. Ces deux fonctions auraient d'ailleurs du être déployées avec la beta 2 d'iOS 18 hier soir, mais il n'en sera rien avant la fin de l'année. Pour le moment, il faut se contenter d'unprécisant que les fonctions ne sont pas disponibles en Europe. Ou alorspour contourner l’obstacle !