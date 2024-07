Les iPhone 16 Pro seront produits en Inde

des iPhone 16 Pro made in India dès septembre

Une réorganisation de la production mondiale

Pour rappel,. Depuis lors, elle a progressivement ouvert ses lignes locales à d'autres modèles tels que l'iPhone 13 et l'iPhone 14.Toutefois, la production commençait à chaque fois en décalé par rapport à la date de lancement mondial. Mais, depuis 2023, l'Inde est devenu un véritable pays producteur à part entière, puisque l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus y ont été fabriqués et ont été disponibles dès le premier jour de leur sortie mondiale.Ces derniers sortiront des usines indiennes de Foxconn, situées à Sriperumbudur dans le Tamil Nadu.Désormais, de nombreux produits de Cupertino sont assemblés dans différents pays.certes mais également au Vietnam (avec un nouvel Apple Store) ou encore au Brésil (pour l'iPhone 15 et des accessoires). Mais un pays en particulier a toujours attiré l'attention d'Apple.Récemment, on a appris qu'. Mais si les espoirs et les annonces sont grandes, les progrès sont relativement plus modestes.