Médaille de bronze pour l'iPhone 16 Pro

Desert titanium

Titanium Gray

Qu'attendre de la gamme iPhone 16

Vendredi, une photo supposée des quatre coloris de l'iPhone 16 Pro faisait son apparition sur le net créant une petite houle de réactions, notamment dans les commentaires. En effet,-qui semble redevenir actif après une longue absence des réseaux- a posté un cliché montrant les versions des supposés modèles Pro de 2024.On y voit un naturel (très blanc), un noir (plus sombre), un gris (ressemblant au naturel de 2023)et -surtout-. Par rapport aux dernières couleurs, cette dernière s'éloigne franchement du rose sable ou du titane doré dont il était question ces dernier temps. En effet,, et beaucoup s'interrogent sur son remplaçant !Ce matin, il semble que Majin Bu -un leaker bien connu et ayant de bonnes informations- vienne confirmer ce changementEn effet, il s'agit des petits anneaux de métal, qui viennent encercler les capteurs. Or ces derniers ont la particularité d'être assortis à la couleur de l'iPhone et l'Elle répondrait au petit nom de, qui avait déjà fait l'objet de certaines rumeurs.Pour rappel, en janvier, deux autres teintes pour les modèles d'iPhone 16 Pro ont également été évoquées, prenant les noms deet. A ce rythme, il n'y aurait donc pas de rose pour cette année, une couleur qu'Apple a décliné régulièrement au fil des ans. Les trois autres coloris resteraient au catalogue mais seraient(un peu comme chaque année où le blanc est plus ou moins blanc et le noir plus ou moins sombre).Parmi les autres modifications esthétiques, le châssis de l'iPhone 16 Pro et 16 Pro Max devrait présenter une finition légèrement différente. D'après le leaker. Ils bénéficieraient d'un, à savoir une méthode avec un traitement amélioré du titane et des couleurs. Le résultat serait également plus résistant aux rayures.