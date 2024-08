iPhone 16 Pro : Nouveau départ pour la production !

Une production paramétrée au nanomètre

Le petit cachet de sécurité invisible à l'oeil nu

Les analystes ont obtenu ce chiffre en se basant sur les volumes d'écrans OLED commandés et destinés aux iPhone 16 , iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max. Au niveau de la ventilation,. Si ces chiffres étaient confirmés, cela représentera une augmentation de plus de 10 millions par rapport au lancement de l' iPhone 15 Mais pour cette année, Apple continue de vouloir diversifier ses sous-traitants et surtout d'-afin d'éviter tout incident de parcours susceptible d'affecter les ventes d'iPhone. On se souvient, bloqués sur sites juste avant noël.Désormais, la société californienne entend éviter ce genre de situation. Aussi, a-t-elle déjà, situées à Sriperumbudur dans le Tamil Nadu.Ce qui n'était que supposition et fuite dans la presse locale pourrait être confirmé par cette photo postée sur Weibo. En effet, on peut voir(Apple a dit adieu à la cellophane depuis quelques temps pour limiter son impact environnemental). Et ce morceau d'adhésif affiche un message prometteur :Pour ceux qui céderont à la tentation et commanderont un iPhone 16, n'oubliez de vous munir d'une lampe UV. En effet, depuis les iPhone 15,, qui va révéler deux éléments de sécurité. La bande du haut affiche le logo apple et le mot, ainsi qu'un QR code. Celle du bas montre -a priori le même QR Code.En effet, pour limiter les risques d'escroquerie, une rumeur courrait depuis quelques temps selon laquelleet aider les gens à ne pas se faire arnaquer lors de l'achat d'un iPhone hors Apple Store ou magasin reconnu.Par ce biais,, notamment aux Etats-Unis et en Chine où certains vendeurs utilisent des appareils usagés ou remis à neuf, mais également des boîtes qui sont des copies presque conformes aux originales. Bien évidemment, le but de cette arnaque est de revendre ces appareils à des prix similaires.