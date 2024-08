Grosse réorganisation à la direction de l'App Store !

l’App Store perd la tête

après 21 ans chez Apple, j'ai pris la décision de quitter notre incroyable entreprise. Cela me préoccupe depuis un certain temps, et comme nous réorganisons également l'équipe pour mieux gérer les nouveaux défis et opportunités, c'est le bon moment pour passer le relais à deux leaders exceptionnels de mon équipe

Un Game of thrones version Apple

responsable des activités mondiales de l'App Store pour Apple, notamment l'App Store pour iPhone, l'App Store pour iPad, l'App Store pour Apple Watch, l'App Store pour Apple TV, l'App Store pour Apple Vision Pro, le Mac App Store et le service d'abonnement aux jeux d'Apple, Apple Arcade

Un assouplissement contraint et forcé



Il reste à savoir si ce départ est une punition suite aux évolutions enregistrées en Europe ou une volonté de Matt Fischer- de laisser la place pour cette nouvelle ère qui débute pour Apple. En effet, à part trainer des pieds (ou trouver d'éventuelles parades juridiques), Apple ne peut pas faire grand chose face aux demandes de l’Union Européenne d'appliquer les normes en vigueur.



Début août, Apple avait été obligé de mettre en place un assouplissement des règles de l'App Store, au niveau des liens externes mais également l'arrivée de la structure des frais au sein de l'UE. Apple répondait ainsi à une demande de Bruxelles au début de l'été. La Commission avait en effet estimé que la firme ne respectait pas vraiment ses engagements et bloquait les développeurs d’applications d’orienter les consommateurs vers des canaux de distribution alternatifs pour des offres et du contenu . Ce qui lui avait valu au passage une amende à 1,8 milliard d'euros...

En effet, Matt Fischer - va quitter son poste au sein de l’Apple Park dans les prochains mois. On pourrait y voir une restructuration en cours, notamment en Europe, en raison des récentes réformes juridiques. Une situation qui pourrait probablement trouver écho dans d’autres zones géographiques...A prioria pu accéder à un mail envoyé par Matt Fischer à ses équipes :Apparemment, l’équipe en charge de l’App Store devrait être scindée en deux entités.depuis 2021- ira sur l'App Store. Ann Thai depuis 2020- dirigera la seconde -et nouvelle- équipe.Du côté de Matt Fischer, aucune information n’a été divulguée sur la suite de sa carrière. Il était en poste chez Apple depuis plus de 21 ans, ayant débuté en 2003 au poste deavant de passer à son poste actuel en janvier 2010. Soit 14 années à la tête de l’App Store.Il était alors