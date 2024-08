Le smartphone Barbie (Nokia - HMD) est en précommande !

Qui veut un smarpthone Barbie ?

souligne notre volonté commune de bousculer les choses, de favoriser les connexions et d’apporter un peu de calme au milieu du bruit et des interruptions numériques

style, nostalgie et une détox numérique bien nécessaire

bouleverser la culture du smartphone et sera l’accessoire le plus chaud de l’été

A quoi ressemblera ce téléphone ?

livre des images authentiques des années 2000

Pour ceux qui ne connaissent pas cette firme, il s'agit d'une société finlandaise à qui Nokia a délégué la conception, la production et la commercialisation des téléphones et smartphones. Elle en a d'ailleurs profité pourEt ce n'est pas un simple effet d'annonces en lien avec la poupée ou le film éponyme, fabricant deUn partenariat quiLe fabricant annonçait, celui-ci devrait mêmesurfant sur une vague vintage très en vogue du côté des jeunes générations. Pour cet été c'est un peu raté mais pour la rentrée prochaine ou Noël 2024 cela pourrait être unchez les plus jeunesSans commune mesure avec l' iPhone 16 , le téléphone Barbie disposeavec un flash qui, 512 Mo de RAM, 4 Go de Stockage, et un emplacement pour une seule carte SIM. Pas grand chose donc...Il est livré avec deux coques alternatives en plus de celle standard -toutes deux évoquant un style vintage de la poupée mannequin., qui comprennent un bijou de téléphone avec des perles, des breloques collantes et des autocollants Barbie rétro.Le téléphone Barbie sera disponible le 1er octobre pour 129 dollars. Il sera expédié déverrouillé et prêt à être activé sur les réseaux AT&T, T-Mobile et Verizon.