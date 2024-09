Un smartphone ou pas pour la rentrée scolaire ?

Une situation à double tranchant

Rentrée 2024 : expérimentation de la pause numérique



Au collège, une pause numérique sera expérimentée au sein de collèges volontaires, de telle sorte que l’interdiction de l’usage du portable prévue par la loi soit effective et totale sur l’intégralité du temps scolaire.



La pause numérique consiste en une mise à l’écart du téléphone portable des élèves au collège. Elle vise à prévenir les violences en ligne, à limiter l’exposition aux écrans et à faire respecter les règles encadrant l’usage des outils numériques.



Cette expérimentation poursuit deux objectifs :



l’amélioration du climat scolaire, auquel l’usage des téléphones portables peut nuire en rendant possible le développement de violences (harcèlement en ligne, diffusion d’images violentes) ;

l’amélioration des résultats des élèves, l’utilisation du téléphone ayant un effet déterminant sur la capacité de concentration en classe et l’acquisition des connaissances.

À la rentrée 2024, 199 collèges se sont portés volontaires pour la mettre en place au cours de cette année scolaire, soit plus de 50 000 élèves concernés. La généralisation devrait intervenir au 1er janvier 2025.

Faut-il vraiment un téléphone ?

Les plus jeunes générations sont souvent plus habiles techniquement que les précédentes, elles se familiarisent rapidement avec les nouvelles technologies, et maitrisent intuitivement certains programmes plus facilement. En revanche,-très tôt- à des contenus inappropriés, aux réseaux sociaux et devenir victimes de cyberharcèlement ou de pédopornographie. Ou encore des troubles au niveau de leur santé mentale ou physique (anxiété, dépression, troubles alimentaires...). D'après un rapport deindique que 59% des enfants de moins de 18 ans auraient été victimes de harcèlement en ligne.Pour cette rentrée 2024,voulue par la ministre démissionnaire de l’éducation nationale. Pochette en plastique au nom des élèves ou casier fermé à clé, les établissements vont donc s'organiser pour le dépôt et le stockage des smartphones, ainsi que leur restitution !: on peut très légitimement se demander si un petit élève de primaire a vraiment besoin d'un téléphone (la question ne devrait pas se poser pour les maternelles, et pourtant...). Pour l'arrivée au collège (ne parlons même pas du lycée où le smartphone devient une extension armée de l'ado), c'est différent et devient alors, et parfois, il suffirait d'activer correctement les contrôles parentaux / temps d'écran / limites d'applications pour palier cela.A cela s'ajoutent les outils éducatifs en ligne, les tablettes généralisées dans certains établissements (même si en pratique, elles ne sont utilisées qu'à 1% de l'année et restent dans le tiroir du bureau). Ou tout simplementl'application pour gérer son emploi du temps, ses devoirs, ses notes ou sa vie scolaire !Depuis iOS 16, l'ongletdonne accès au(x) compte(s) des membres, mais aussi à une nouvelledénommée, qui reprend toutes les fonctionnalités activées comme les Réglages, la possibilité de compléter la fiche médicale d'un mineur, le Partage de Position ou l'ajout d'un contact de récupération.Cette même page rappelle lesauquel l’enfant a accès, le statut duet lavia Localiser. Chacun de ces points ouvre également uneavec différentes informations ou raccourcis.De cette manière, la configuration ainsi que l'ajout d'appareils s'en trouvent. Il sera également possible d'approuver les demandes de temps d'écran depuis Messages (très pratique quand l’enfant n’est pas à côté) et d'ajuster l'ensemble des paramètres depuis la nouvelle fonctionnalité