Insolite : un jeune fan et un Vision Pro dans les tribunes de l’US Open !

Les limites de la connectivité ?

Une chose est sûre,Entre le casque Vision Pro posé sur le visage et l’ Apple Watch Ultra au poignet, ce Mac user affiche une préférence un peu précoce pour les produits de la pomme !On ne sait pas vraiment s’il profite à fond de ce match ou ce qu’il switche sur visionOS. Quoiqu’il en soit la vidéo fait le buzz, mais au-delà elle ne manque pas de poser certaines questions d'actualité, dont celle de l'hyper connectivité des jeunes générations. Ou encore celle de la responsabilité des parents, sans compter que le jeune homme porte plus de 4000 dollars de matériel sur lui.