iPhone 16 : le point sur les couleurs !

Desert Titanium l'iPhone 16 Pro ?

Fixed focus digital

Début janvier, il avait été question d'une couleur dénommée, qui devait remplacer le bleu titanium (la couleur 2023). Mais rapidement, les rumeurs lui avaient préféréMais à la mi-août, alors que certains étaient encore sur la plage, les leakers de Chine et des USA sont revenus sur cette nuance dorée . Bye by le rose ! Au menu de cette rentrée, ce sont quatre couleurs supposées pour les modèles 2024 : blanc, noir, gris et apparemment une sorte de bronze.Si ce premier cliché n'était pas vraiment heureux -assez terne-,(ndlr : il s'agit de faux iPhone mais basés sur les vrais moules fournis aux accessoiristes pour concevoir les coques et les commercialiser avant même la sortie de l'iPhone).Ce weekend, nos confrères US ciblaient pour une teinte proche de la gamme Nude de Kim Kardashian , qui a d'ailleurs été déclinée pour le Beats Studio Pro . D'autres photos font leur apparition sur X, avec desnotamment chez le leaker Majin Bu.A défaut de changement de design, les modèles Pro devraient bénéficier d'un petitau niveau de leur châssis, avec une finition légèrement différente. D'après le leakerLes iPhone 16 Pro bénéficieraient d'un, à savoir une méthode avec un traitement amélioré du titane et des couleurs. Le résultat serait également plus résistant aux rayures.En 2024, Apple pourrait bien signer. Il semblerait qu'un YouTuber ait mis la main sur d'autres modèles factices supposés de l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus, montrant des résultats assez soutenus.Les: le nouveau blanc, noir, bleu, vert et rose. Et ces dernières semblent nettement plus soutenues que les itérations de ces dernières années. Pour rappel, l' iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus sont disponibles dans les couleurs suivantes : bleu, jaune, rose, vert, noir.Précédemment, le leaker chinoisaffirmait que l'iPhone 16 serait disponible en sept couleurs, soit deux de plus que les modèles actuels.Au catalogue, on trouverait ainsi :. Tout cela parait bien sobre -trop sage même. Certains se rappelleront avec nostalgie des palettes colorées et vibrantes de certaines années...