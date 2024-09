iPhone 16 Pro : couleurs confirmées, 256 Go d'entrée de jeu

Une médaille d'or pour l'iPhone 16 Pro

le Titane Bleu sera remplacé par une robe dorée

La couleur or a l'air impressionnante, non pas comme les premiers rendus

256 Go d'entrée de jeu

Le passé nous a appris que le journaliste avait tout de même ses entrées à Cupertino et que ses informations sont fiables à plus de 90%. Aussi lorsqu'il confirme que, on aurait plutôt tendance à le croire., écrit-il. Il faut dire que le premier cliché posté par Sony Dickinson était vraiment affreux tirant sur le brun, mais d'autres clichés avaient dévoilé une- bien plus séduisante.Pour autant, il y aurait un petit changement du côté des iPhone 16 et iPhone 16 Plus. Ces derniers ne seraient disponibles qu'en quatre couleurs :. Notons que ce choix va à l'encontre des précédentes rumeurs, qui misaient sur un nouveau coloris blanc. Il serait d'ailleurs étonnant qu'Apple ne propose ni blanc, ni argent pour l'iPhone non Pro.D'après Trendforce, qui a souvent de bonnes informations,Actuellement, l'iPhone 15 Pro commence à 1 230,95 € avec 128 Go de stockage, tandis que l'iPhone 15 Pro Max débute à 1 480,95 €.Si cette information s'avérait exacte,pour tenir compte de cette augmentation de stockage, mais également de RAM pour faire tourner Apple Intelligence. A cela, s'ajoutera le coût de l'objectif périscope -qui était réservé au seul iPhone 15 Pro Max et qui sera étendu à toute la gamme pro cette année.D'après, même si le prix reste sensiblement le même, les habitudes des consommateurs -comme le stockage d'un grand nombre de photos et de vidéos haute définition, et le téléchargement de musique et de jeux- continueront