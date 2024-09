iPhone 16 : de l'IA (A18) et des boutons (Action et Photo)

Quelles Nouveautés ?

Camera Control

photos spatiales

Apple Intelligence

Disponibilité

L'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus disposent de la, gravée en 3nm et doté d'un Neural Engine 2x plus rapide (nécessaire pour l'IA). Cette dernière est dite de 2 coeurs rapides (et 4 coeurs économes). Elle se veut 30% plus rapide que l'iPhone 15 !l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus sont respectivement doté d', plus lumineux : de 1 à 2000 nits. Ils embarquent apparemment du WiFI 7, avec une plus grosse batterie.Grosse nouveauté de l'année dernière (réservées aux modèles Pro),arrive également de série sur les iPhone non pro en 2024. Avec ce dernier il sera possible d'enregistrez un mémo vocal, identifier une chanson, traduire une phrase ou la personnaliser avec un raccourci. On pourra également accéder à la fonctionnalité dans l'application, comme le verrouillage ou le déverrouillage d'une voiture compatible.dénommé, qui avait fait couler bien de l'encre. Il s'agit d'un bouton tactile recouvert par du saphir et il permet de prendre une photo avec un seul clic. Apparemment, un clic lance l'appareil photo, un second clic prend la photo. Un appui prolongé réalise une vidéo.Côté Photo, on revient bien sur une disposition en pilule des capteurs (là encore on comptera les points entre les leakers). Le capteur reste à 48MP, ƒ1.6, 2 microns par pixel. On garde le zoom 2x (dans le capteur), ce qui est équivalent 52mm.Le capteur central de 48 MP peut offrir une option téléobjectif 2x avec des photos en pleine résolution mais en 12 MP. Ouverture plus rapide à f/1,6, capturant 1,6 fois plus de lumière qu'auparavant. Notons que les photos seront paramètres en base en 24 MP. L’iPhone 16 est, en fait, en mesure de fusionner une photo de 48 MP et 12 MP qui équilibre la qualité de la lumière et les détails de l'image dans une image de 24 MP.On pourra de plus compter sur des captures de vidéos 4k60 avec Dolby Vision HDR. Le deuxième capteur est un ultra rand angle de 12 MP à f/2,2, équivalent à une longueur de focale de 13mm. Apple annonce 1,4 microns par pixel.Enfin, il sera possible de prendre des photos spatiales pour les visionner avec son Apple Vision Pro.(12 MP), avec autofocus. La vidéo reste en 4K60 Dolby Vision.. Un mode réduction de bruit est proposé en vidéo, pour enlever les bruits parasites (comme dans Final Cut Pro).. Ces dernières arriveront dès le mois prochain aux USA. Pour la France il faudra attendre un peu plus, (l'an prochain pour la Chine, la France et l'Espagne). Pendant la keynote, Apple en profite pour rappeler de nombreuses fonctions présentées à la WWDC.Craig Federighi précise au passage que, pour éviter que les données quittent l'appareil, grâce à des modèles de données exploitables avec l'A17/A18.: bleu, vert, rose, blanc et noir. Côté prix, l'iPhone 16 commence àcontre 899 dollars pour l'iPhone 16 Plus.(en cours de rédaction)